Bakı-Quba yolunda qəza baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yolun 29-cu kilometrliyində qeydə alınıb.

Fəzail Cəlilovun idarə etdiyi “Hyundai Elantra” markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən yolun kənarında dayanmış Namiq Məhərrəmova məxsus “DAF” markalı yük avtomobilin qoşqusuna çırpılıb.

Nəticədə Fəzail Cəlilov hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.