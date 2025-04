Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərlik müddəti növbəti dəfə uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq qanunları ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski təsdiqləyib.

Qanun layihələrinə əsasən, Ukraynada hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik 2025-ci il mayın 9-dan etibarən 90 gün müddətinə, yəni avqustun 6-dək uzadılıb.

