“Qarabağ” - “Neftçi” matçına satılan bilet sayı açıqlandı

Bu həftə Misli Premyer Liqasında Azərbaycan derbisi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, 31-ci turda lider “Qarabağ” Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda əzəli rəqibi “Neftçi”ni qəbul edəcək. Matç aprelin 19-u, saat 20:00-da başlanacaq.

Qeyd edək ki, bu görüşə maraq az deyil. “Qarabağ” klubundan QOL.az saytına bildirilib ki, artıq matça 5 min bilet satılıb. Gözlənilir ki, oyun saatına qədər bu say daha da artacaq.

Qeyd edək ki, rəsmi məlumata əsasən, bu komandalar arasında ən son 3-cü dövrədə “Neftçi Arena”da keçirilən matçı 9355 nəfər izləyib.

Xatırladaq ki, 30 turdan sonra “Qarabağ” 73 xalla 1-ci, “Neftçi” 35 xalla 6-cı yerdədir.

