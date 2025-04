Bakıda avtomobil piyadanı vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu Buzovna qəsəbəsində baş verib.

33 yaşlı Bağırov Cəsur Cavid oğlu idarə etdiyi avtomobillə 82 yaşlı Babayev Vasib Murtuza oğlunu vurub. Nəticədə piyada hadisə yerində keçinib.

