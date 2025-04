Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətində kadr islahatı olub.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin şöbə rəisi polkovnik Səftər Heydər oğlu Hacıyev vəzifəsindən azad edilib.

