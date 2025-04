“2011-ci ilin “Gelandewagen”ini sürürürəm” - Kamil

İdmançı Kamil Zeynallı açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Efirdən kənar" verilişinə qonaq olan idmançı pulu olmasına baxmayaraq 2011-ci il istehsalı olan avtomobil idarə etdiyini deyib:

"Bu gün mənim evim, şəraitim var. Mən o yığdığım xırda pulları hər şeyə xərcləyə də bilərdim. Məsələn, bir dostum var. 2020-2021-ci il istehsallı "Gelandewagen" alıb. Sağlığına qismət olsun. Mənim "Gelandewagen"im isə 2011-ci il istehsalıdır. Əlimdə pul ola-ola iki-üç dəfə cəhd etmişəm ki, maşınımı dəyişim. Lakin mən dəyişməmişəm, o pula ilkin ödəniş edib, ev almışam".

