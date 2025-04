Misli Premyer Liqasının XXXI turunda "Sabah" "Səbail"ə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da keçirilən oyunda "bayquşlar" 3:2 hesablı qələbə qazanıblar.

Turnir cədvəlində "Sabah" 39 xalla beşincidir. "Səbail" isə 20 xalla sonuncu – onuncu pillədə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.