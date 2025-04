Misli Premyer Liqasının XXXI turunda "Qarabağ" "Neftçi" ilə üz-üzə gəib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən matçı Elçin Məsiyev idarə edib.

Qarşılaşma "köhlən atlar"ın 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



