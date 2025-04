Türkiyə Rusiyadan konpensasiya tələb edəcək

Türkiyə 2024-cü ilin noyabrında “Superjet” təyyarəsinin enişindən sonra Antalyadakı hava limanında baş vermiş yanğınla əlaqədar “Azimut” aviaşirkətindən xərclərin ödənilməsini tələb edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə vəkil Candaş Gürol Rusiya mətbuatına açıqlamasında deyib.

Vəkil bildirib ki, Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyi bu insidentlə bağlı ayrıca araşdırma aparır:

“Türkiyə hakimiyyətinin şirkətdən yanğının söndürülməsi, texniki xidmət və hadisə səbəbindən aviasiya əlaqələrində yaranan fasilələrlə bağlı kompensasiya tələb edəcəyi gözlənilir. Bu araşdırma yekunlaşmaq üzrədir”.

