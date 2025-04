Ədliyyə Nazirliyində növbəti kadr təyinatı olub.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, nazir Fərid Əhmədov general-mayor Tağı Eynullayevi özünə müşavir təyin edib.

Qeyd edək ki, Tağı Eynullayev uzun müddət hüquq-mühafizə orqanlarında çalışıb.

