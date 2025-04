Prezident İlham Əliyevin gəlini Alena Əliyeva sosial media hesabında Pasxa bayramı münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

"Azərbaycanın xristian icmasını Pasxa bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Hər zaman xoşbəxt və sağlam olasınız. Bayramınız mübarək!"



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.