Azərbaycanın MMA döyüşçüsü Anar Salamov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İdman.biz-ə idmançının yaxınları məlumat verib.

Bildirilib ki, 23 yaşlı Salamov ötən gün xərçəng xəstəliyindən ölüb.

