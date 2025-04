Çinin Tanşan şəhərində azyaşlı qız binanın 25-ci mərtəbəsindən yıxılsa da, sağ qalıb.

Metbuat.az Beijing News-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə uşağın valideynləri məlumat verib.

Bildirilib ki, hadisə martın 27-də baş verib. Nəticədə azyaşlıya sınıq diaqnozları qoyulub. Azyaşlı bir neçə əməliyyat keçirib və artıq xəstəxanadan evə qayıdıb.

Sağ qalması inanılmaz sayılan "möcüzəli qız" Çinin sosial şəbəkəsində məşhurlaşıb.

