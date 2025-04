Almatıda yarış zamanı iki iştirakçı həlak olub

Metbuat.az Sputnik Qazaxıstan-a istinadən xəbər verir ki, Almatı Marafonun mətbuat xidməti məumat yayıb ki, 84 yaşlı Akkoyan Rsəliyev və 21 yaşlı Nurbol Əhmədi 21,1 km məsafə qət ediblər.

Təqaüdçü birinci kilometrdə özünü pis hiss edib, sonra yıxılıb. İkinci iştirakçı sonradan huşunu itirib. Həkimlər onları xilas edə bilməyiblər.

Almatı Polis İdarəsi ölümün səbəbini müəyyənləşdirir.

