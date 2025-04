Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Pasxa atəşkəsi"nin uzadılmasına göstəriş verməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti dünən Böyük Britaniya vaxtı ilə saat 16:00-dan bu axşam saat 22:00-a qədər "bütün hərbi əməliyyatları" dayandıracağını vəd edib, lakin o vaxtdan hər iki tərəf bir-birini pozuntularda ittiham edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.