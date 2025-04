İqtisadiyyat nazirinin müşaviri Hüseyn Əliyev öz xahişi ilə vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, H.Əliyev bundan öncə Vergilər nazirinin müşaviri, Təhsil Nazirliyinin tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələrlə iş şöbəsinin müdiri əvəzi, Təhsil nazirinin müşaviri vəzifələrində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.