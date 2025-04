İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın Azərbaycana səfəri bu həftə planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran XİN sözçüsü İsmayıl Bəqai bildirib.

“Səfər çərçivəsində İran-Azərbaycan əlaqələrinin genişləndirilməsi fonunda görüşlər nəzərdə tutulub”, - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.