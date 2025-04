Ginekoloq Aynur Rüstəmova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, ginekoloq Naxçıvanda vəfat edib.

Mərhumun iki övladı olub.

