Milli Məclisdə yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, İlqar Nəbiyev parlament Aparatının İcra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələr şöbəsində sektor müdiri təyin edilib.

İlqar Nəbiyev bundan əvvəl Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin Protokol sektorunun müdiri olub. Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin Protokol sektorunun müdiri vəzifəsinə isə İlqar Nuri təyin edilib.

