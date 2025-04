Ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Mehman Dadaşov vəfat edib.

Metbuat.az-ın Modern.az-a istinadən məlumatına görə, o, xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Mehman Dadaşov Milli Qvardiyanın ilk zabitlərindən biri olub.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.