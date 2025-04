Tramp FED sədrinə çağırış etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Cerom Pauellinə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, FED faiz dərəcələrini aşağı salmayacağı təqdirdə iqtisadiyyatda yavaşlama ola bilər. Trampın sözlərinə görə, insanlar faiz dərəcələrində “öncədən azalma” tələb edir. Tramp qiymətlərin aşağı düşdüyünü və bir çox digər məhsulların qiymətinin aşağı düşməyə meyl göstərdiyini qeyd edib və inflyasiyanın olmadığını ifadə edib.

Tramp, "Bu xərclər, mənim proqnozlaşdırdığım kimi gözəl şəkildə azalsa da, inflyasiya demək olar ki, yoxdur, lakin cənab Too Late, Big Loser, indi faiz dərəcələrini aşağı salmasa, iqtisadiyyatda yavaşlama ola bilər" - deyə bildirib.

