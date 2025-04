Xəbər verdiyimiz kimi, Tərtərdə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Şahidlər bildirir ki, pəncərədən baxarkən uşağın birinin yerdə öldüyünü görüblər.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən hadisə yerindən görüntüləri təqdim edir:

