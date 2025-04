Gəncə şəhərində baş verən dava zamanı bir nəfər bıçaqlanıb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, şəhər ərazisində qeydə alınan hadisədə 1995-ci il təvəllüdlü Əli Ələkbərov bıçaqlanıb.

Otuz yaşlı şəxs Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağırdır.

Hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.