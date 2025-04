Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, qurumun əməkdaşı İbrahim Məmmədov dünyasını dəyişib.

Onun ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib.

İ.Məmmədovun vəfatı ilə əlaqədar Prezident Administrasiyasının əməkdaşları adından başsağlığı verilib.

