Azərbaycan Mərkəzi Bankının Ödəniş sistemləri və məhsulların inkişafı departamentinə direktor təyin edilib.

Merbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Əfqan Abbasova həvalə olunub.

O, müxtəlif banklarda rəhbər vəzifələrdə çalışıb.

