Jurnalist, şair Pənah Rüstəm vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıblar.

Bildirilib ki, Pənah Rüstəm uzun sürən xəstəlikdən sonra 69 yaşında bu gün – aprelin 22-də dünyasını dəyişib.

Onun bu gün dəfn olunacağı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.