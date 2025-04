ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

Onun sözlərinə görə, Uitkoff bu həftə Moskvaya səfər etməyi planlaşdırır.

