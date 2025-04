Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sumqayıt şəhərində 7 min 500 abonentə qazın verilişində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıt şəhəri "Sumqayıt" QTM-in yaxınlığında yerləşən d530mm-lik yerüste orta təzyiqli qaz kəmərinin karroziyaya uğramış hissəsinin dəyişdirilməsi ilə ilə bağlı çəkilmiş qaz xəttinin aprelin 23-də saat 10:00 dan etibarən işlər yekunlaşana qədər “Azəriqaz” İB-nin Təmir Tikinti İdarəsi tərəfindən mənbəyə qoşulmaq məqsədilə “Şəhər-4” yerüstü orta təzyiqli qaz xəttinin dayandırılması planlaşdırılır.

Bununla əlaqədar Sumqayıt şəhəri 76-cı məhəllə, Ceyranbatan qəsəbəsinin bir hissəsi, Metallurq bağları ərazisində abonentlərin qaz təchizatında məhdudiyyətlər olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.