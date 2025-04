Ülvi Quliyev vətəndaşları qəbul etdi - FOTO

Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyevin növbəti vətəndaş qəbulu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəbul zamanı əsasən sosial problemlərin həlli, məşğulluq və idman sahəsi ilə bağlı məsələlər səsləndirilib.

Vətəndaşlar tərəfindən səsləndirilən problemlərin qısa zamanda öz həllini tapması üçün bəzi məsələlər operativ olaraq həll edilib, həlli vaxt tələb edən məsələlərlə bağlı problemlər qeydiyyata alınaraq öz həllini tapması üçün aidiyyəti qurumlara müraciətlərin ediləcəyi vətəndaşların nəzərinə çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.