Nazir ona yüksək vəzifə verdi - FOTO

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirlinin tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinə yeni sədr təyin olunub.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin əmri ilə bu vəzifəyə Ramin Alik oğlu Rzayev gətirilib.

Ramin Rzayev bu təyinata qədər idarə heyətinin sədr müavini vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin sabiq sədri Anar Bayramov bu ayın 17-də Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini təyin edilib.

