Neftin qiyməti ucuzlaşdı

Beynəlxalq birjalarda brent markalı neftin bir barreli 65,88 dollara satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün 66,60 dollara kimi bahalaşan brent markalı neftin bir barelinin qiyməti nisbətən ucuzlaşıb. Eyni zamanda “West Texas Intermediate” (WTI) markalı xam neftin bir barreli 62,79 dollara alınıb. Məlumata görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Jerome Povelli tənqid etməsi və ABŞ-nin ticarət siyasətləri ilə bağlı narahatlıq qiymətlərin qalxmasında təsirli olub.

Ağ evin sözçüsü Karoline Leavittin Trampın Çinlə tariflərlə bağlı razılığa gələ biləcəyi ilə bağlı açıqlaması birjalarda nisbətən sabitlik yaratsa da, gərginlik davam edir. Dolların digər valyutalar qarşısında zəifləməsi də neft tələbini dəstəkləyən amil kimi irəli sürülür.

