Bu gün Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının 2025-ci il üçün sayca 6-cı iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ümumilikdə, Əfv Məsələləri Komissiyasının 2025-ci il üzrə beş iclası olub və 600-dən çox müraciətə baxılıb.

Xatırladaq ki, Əfv Məsələləri Komissiyasının iclaslarının nəzərdə tutulan əfvlə bağlı keçirildiyi bildirilir.

