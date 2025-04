Bakıda restoranda yanğın oldu

Bakıda restoranda yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Xəzər rayonunda ümumi sahəsi 240 m² (hər mərtəbəsi 120 m²) olan ikimərtəbəli restoranın 1-ci mərtəbəsinin pilləkən qəfəsində quraşdırılan elektrik lövhəsində 2 paq.m kabel və 2 m² sahədə yığılan taxta tullantıları yanıb. Yüksək temperaturdan yaxınlıqdakı sanitar qovşağın plastikdən ibarət qapısı əriyib. Restoran yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

