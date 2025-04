Rejissor Nicat Rzazadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rejissor Nicat Rzazadə bu gün dünyasını dəyişib.

Onun ölümü barədə məlumat sosial şəbəkələrdə tanışları tərəfindən yayılıb.

Qeyd edək ki, o, bir müddətdir ki ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

