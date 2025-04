Xəstəlik vərəqini kimlərin ala biləcəyi açıqlandı

Xəstəlik, xəsarət, hamiləlik və doğum səbəbilə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi hallarında pasientlər elektron xəstəlik vərəqindən istifadə edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin Rəqəmsal Səhiyyə Mərkəzinin mütəxəssisi Sevinc Məhərrəmova deyib.

O qeyd edib ki, xəstələr vərəqi kağız formada əldə etmək istəsələr tətbiq üzərindən elektron formanı kağız halda da əldə edə biləcək:

"Xəstəlik vərəqinin elektronlaşdırılması xəstəlik vərəqi alma prosesini sürətləndirəcək. qeyri-iş günlərində də xəstəlik vərəqəsi almaq mümkün olacaq".

