Kəlbəcərdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, “KİA” markalı avtomobil qarşıdan gələn betonqarışdıran avtomobillə toqquşub.

Nəticədə minik avtomobilinin sürücüsü, 1957-ci il təvəllüdlü Azad Zeynalov hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

