​Avropa İttifaqı Komissiyası “Apple” və Meta-nı cərimələdi

Avropa İttifaqı Komissiyası İttifaqın rəqəmsal qaydalarına əməl etmədiyinə görə “Apple” şirkətini 500 milyon avro, Meta-nı isə 200 milyon avro cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir ki, “Apple” və Meta şirkətləri Rəqəmsal Bazarlar Aktı ilə bağlı öhdəlikləri pozublar. Bildirilir ki, Avropa İttifaqı qaydalarına əsasən, tətbiqlərini “Apple”ın “App Store” mağazası vasitəsilə yayan tərtibatçılar öz müştərilərini pulsuz məlumatlandırmalı və alternativ təkliflərə yönləndirməlidirlər. “Apple” buna icazə verməyərək öz öhdəliyinə əməl etməyib.

Açıqlamada deyilir ki, “Apple”ın tətbiq etdiyi müxtəlif məhdudiyyətlərə görə proqram tərtibatçıları “App Store”dan başqa alternativ paylama kanallarından faydalana bilməyib.

