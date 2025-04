ABŞ Çinlə ədalətli razılaşma əldə edəcək - Tramp

“ABŞ bir çox ölkə ilə tariflərlə bağlı danışıqları davam etdirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ bir çox razılaşmalara imza atacaq və bu razılaşmalar həm ABŞ, həm də digər ölkələr üçün ədalətli olacaq. Tramp bu razılaşmalar sayəsində ölkədəki gəlirləri artıracaqlarını və ABŞ vətəndaşlarının ödədiyi vergiləri azaldacaqlarını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, ABŞ Çinlə də ədalətli razılaşma əldə edəcək.

Tramp Çin, Avropa Birliyi və digər ölkələrin ABŞ-ni tariflərlə istismar etdiyini irəli sürərək, Vaşinqtonun daha buna razı olmayacağını qeyd edib. O bildirib ki, ABŞ artıq ticarətdən pul itirməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.