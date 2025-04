Qaradağda qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlandı

Ötən gün Bakının Qaradağ rayonunda baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbr verir ki, "Lada" və "Hyundai" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 6-sı kişi, 3-ü qadın olmaqla 9 nəfər bədənin müxtəlif hissələrinin travması diaqnozu ilə Kliniki Tibbi Mərkəzin Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Yaralılara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, müayinələr olunub. Onlardan 3 nəfər əməliyyata alınıb, 1 nəfər Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Hazırda zəruri tibbi xidmətlərin göstərilməsi davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.