Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və xanımı Yelena Zelenska Cənubi Afrika Respublikasına səfər ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zelenski teleqram kanalında məlumat verib.

"Biz Cənubi Afrikada prezident Siril Ramafosa və Afrika ölkələrinin siyasi, ictimai və tələbə icmalarının nümayəndələri ilə mühüm görüşlərə hazırlaşırıq".

