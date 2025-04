Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimi Samir İsmayılova yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi məlumat yayıb.

S.İsmayılov kütləvi İnformasiya vasitələri ilə əlaqələrə məsul şəxs təyin edilib.

