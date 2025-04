“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi” təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll edəcək.

Nizamnamə ilə buradan tanış olmaq mümkündür.

