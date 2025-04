Türkiyəli aktyor və şair Yavuz Çətin 65 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bir müddətdir xərçəng xəstəliyindən müalicə alan sənətçi bu gün həyatını itirib.

Yavuz Çətin daha sonra müxtəlif film və seriallarda rol alıb, eyni zamanda şeirlər qələmə alıb.

