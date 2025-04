Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimi Vaqif Məhərrəm oğlu Quliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetdən məlumat verilib.

Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Vaqif Məhərrəm universitetin “Maliyyə və audit” kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi idi.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

