ABŞ Prezidenti Donald Tramp 1915-ci ilin aprelin 24-də baş verən hadisələr haqda "soyqırımı” sözündən istifadə etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının Ağ Evin saytında dərc olunan müraciətində bildirilib.

O, 1915-ci ildə baş verən hadisələri "ən dəhşətli fəlakət" adlandırıb.

Xatırladaq ki, Tramp əvvəlki prezidentliyi dövründə də "soyqırımı" ifadəsini işlətməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.