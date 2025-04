Azərbaycanın minifutbol yığması Monteneqroda keçirilən Millətlər Liqası turnirində Bosniya və Herseqovina ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç seçməmizin 7:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, bu, Elşad Quliyevin rəhbərlik etdiyi kollektivin turnirdəki ilk oyunu olub.

