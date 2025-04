Rəşad Dağlıya görə xəbərdarlıq edildi - FOTO

Bir neçə gün əvvəl "Space TV"nin efirində meyxanaçı Rəşad Dağlının (Əmirov) ad günü qeyd edilib.

Televiziya kanalında ağır cinayətə görə həbs edilən meyxanaçının ad gününün qeyd edilməsi görüntüləri sosial mediada birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Modern.az məsələ ilə əlaqədar Audiovizual Şuraya müraciət edib.

Qurumun Kommunikasiya Sektorunun müdiri Taleh Quliyev bildirib ki, sözügedən məsələ ilə bağlı Şuranın aidiyyəti struktur bölmələri tərəfindən araşdırma aparılıb.

Açıqlamada qeyd olunub ki, araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq qanunvericilik çərçivəsində "Space TV" televiziya kanalına rəsmi məktubla xəbərdarlıq edilib.

"Həmçinin televiziya kanalına bildirilib ki, eyni halın təkrarlanacağı təqdirdə, inzibati cəza tədbiri - sanksiya tətbiq ediləcək", - Taleh Quliyev vurğulayıb.

Xatırladaq ki, Rəşad Dağlı ötən il noyabrın 9-da Bakının Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi ərazisində qonşusu - 1979-cu il təvəllüdlü İsgəndər Mehdiyevi maşınında bıçaqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilib. Bakı Ağır Cinayətlər məhkəməsinə qərarı ilə Rəşad Dağlıya 9 il 6 ay həbs cəzası verilib.

