Bu ölkədə telekanallar bağlanır

Əfqan Jurnalistika Mərkəzinin məlumatına görə, hakimiyyət mediaya canlıları nümayiş etdirməyi qadağan edib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sonuncu, yəni 15-ci vilayət Bamiyan olub.

Fəziləti Təbliğ və Təbiətin Qarşısının Alınması Nazirliyinin əyalət şöbəsi canlı varlıqların görüntülərinin çəkilişinin və yayımının qadağan ediləcəyi ilə bağlı rəsmi göstəriş verib.

Əfqan Jurnalistika Mərkəzinin əldə etdiyi sənədin surəti yerli hökumət qurumlarına mediaya tədbirlərdə fotoşəkil çəkməyə icazə verməməyi tapşırır. Şəxsi adamların da insanların şəklini çəkməsi qəti qadağandır.

Mərkəz qeyd edir ki, istənilən pozuntu qanuni tədbirlərə səbəb olacaq.

Artıq belə bir qadağanın tətbiq olunduğu əyalətlərdə telekanallar radio formatında işləməyə keçib. Ekranda təbiət şəkilləri və ya dövlət qurumunun təsviri olan ekran qoruyucusu göstərilir - bütün bunlar xəbər oxucusunun səsi ilə müşayiət olunur. /lent.az

