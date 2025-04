Tailand sahillərində yüngülmühərrikli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində beş nəfər həyatını itirib, daha bir nəfər isə ağır yaralanıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Thai PBS" telekanalı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə Pxetçaburi vilayətinin Ça-Am şəhəri yaxınlığında baş verib.



Məlumata əsasən, təyyarə Tailandın Milli Polis Agentliyinə məxsusdur.

Hazırda hüquq-mühafizə orqanları qəzanın səbəblərini araşdırır.



