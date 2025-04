Bakı Slavyan Universitetinin professoru Rəhilə Quliyeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, o 78 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, o Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının sədri, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kafedrasının professoru, filologiya elmləri doktoru, dəyərli alim və pedaqoq idi.

